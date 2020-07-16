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В России     16.07.2020 12:28

Врач рассказал, кому нужна вакцина от коронавируса

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Теги:  коронавирус  вакцинация 

16 июля. Mossovetinfo.ru – Те, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме, в ближайшее время могут не вакцинироваться от повторного заболевания, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

По словам Гицбурга, согласно многочисленным исследованиям, у тех, кто перенес заболевание короанвирусом в тяжелой форме, выработались устойчивые антитела к вирусу. Поэтому в ближайшее время вакцинация им не нужна.

В тоже время Гинцбург отметил, что неизвестно как долго антитела будут сохраняться в крови переболевших.

Испытания российской вакцины от коронавируса начались 18 июня. Они проводятся совместно медиками Минобороны и специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Второй этап испытаний должен завершиться в середине августа, после чего вакцина может поступить в гражданский оборот.

В начале июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью. Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.


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Теги: 
коронавирус  вакцинация 

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