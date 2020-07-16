16 июля. Mossovetinfo.ru – Те, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме, в ближайшее время могут не вакцинироваться от повторного заболевания, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.



По словам Гицбурга, согласно многочисленным исследованиям, у тех, кто перенес заболевание короанвирусом в тяжелой форме, выработались устойчивые антитела к вирусу. Поэтому в ближайшее время вакцинация им не нужна.



В тоже время Гинцбург отметил, что неизвестно как долго антитела будут сохраняться в крови переболевших.



Испытания российской вакцины от коронавируса начались 18 июня. Они проводятся совместно медиками Минобороны и специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Второй этап испытаний должен завершиться в середине августа, после чего вакцина может поступить в гражданский оборот.



В начале июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью. Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.