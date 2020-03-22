16:04 Происшествия В Москве подтвердилось еще 54 случая заражения коронавирусом
15:56 Власть Число заболевших коронавирусом в России возрасло до 367
14:16 Власть Жесткого карантина в России из-за коронавируса в ближайшее время вводиться не будет – оперштаб
12:10 В России Власти РФ склоняются к жесткому карантину из-за коронавируса
09:18 Власть Собянин сообщил об отсутствии проблем с продовольствием в Москве
09:18 Власть Собянин сообщил об отсутствии проблем с продовольствием в Москве
09:00 Власть Метро в Москве из-за коронавируса закрывать не будут - Собянин
12:02 Город (Москва и область) В Москве перепрофилированы еще два стационара для лечения больных коронавирусом
11:18 Город (Москва и область) Шесть новых станций метро откроют в Москве 27 марта
10:22 В России Более 36 тысяч человек находятся в России под наблюдением из-за коронавируса