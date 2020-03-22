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Власть     22.03.2020 15:56

Число заболевших коронавирусом в России возрасло до 367

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Теги:  коронавирус 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России возросло с 306 до 367 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в 6 регионах. Распределение по регионам: Москва - 54 случая, Новгородская область - 1 случай, Кировская область - 2 случая, Архангельская область - 1 случай, Брянская область - 1 случай, Удмуртская Республика - 2 случая.

Все граждане, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны сообщить о своем возвращении на «горячие линии», а также провести 14 дней на карантине.

РИА Новости ранее сообщило, что что российские власти склоняются к введению в стране жесткого карантина. Позже оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в России опроверг данную информацию.

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Теги: 
коронавирус 

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