16 января. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 16 января, рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.



Перед этим Мишустин проведет встречи с представителями всех четырех думских фракций.



Кандидатура Мишустина на пост премьер-министра была предложена накануне в среду, 15 января, президентом России Владимиром Путиным. Перед этим весь прежний состав правительства ушел в отставку.