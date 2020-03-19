19 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 19 марта, закон об уголовной ответственности за продажу через интернет фальшивых лекарств.
Согласно новому закону, продажа фальшивых лекарств через интернет будет наказываться принудительными работами на срок от четырех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от 750 тысяч до 2,5 миллиона рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.
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