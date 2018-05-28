28 мая. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, который распределяет обязанности между вице-премьерами.



Первый вице-премьер Антон Силуанов будет отвечать за весь комплекс вопросов финансово-экономической политики, в том числе за развитие малого и среднего бизнеса, за национальные программы по развитию международной кооперации и экспорта, повышению производительности труда и поддержки занятости, а также за оборот этилового спирта и алкогольной продукции.



Максим Акимов будет отвечать за нацпрограмму «Цифровая экономика», за национальный проект по созданию качественных автодорог, а также будет курировать вопросы связи, транспорта, инноваций, а также вопросы недвижимости и интеллектуальной собственности.



Юрий Борисов будет отвечать за вопросы оборонно-промышленного комплекса.



На Алексея Гордеева возложена ответственность за сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, а также за лесное хозяйство и лесную промышленность, рыболовство, природопользование и экологический надзор. Кроме того, он будет отвечать за выполнение нацпроектов в сфере экологии.



Дмитрий Козак будет отвечать за промышленность, топливно-энергетический комплекс, а также курировать вопросы технического регулирования и технологического надзора.



Татьяна Голикова будет отвечать за национальные программы по демографии, здравоохранению, образованию и науке.



Ольга Голодец будет отвечать за вопросы культуры, спорта и туризма.



Виталий Мутко будет заниматься вопросами строительства, ЖКХ, реализацией нацпроектов в области жилья и развития городской среды. Кроме того, Мутко будет отвечать за сотрудничество с республиками Абхазия и Южная Осетия, и за национальную политику в целом.



Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев будет заниматься развитием дальневосточного региона, а также развитием российской Арктики.



Константин Чуйченко будет курировать вопросы планирования работы правительства и контроль за выполнением решений Кабмина. Кроме того, Чуйченко будет контролировать вопросы деятельности правоохранительных органов и органов юстиции, а также отвечать за взаимодействие с органами суда и прокуратуры. Помимо этого, на Чуйченко ответственность за госполитику в СМИ и сфере массовых коммуникаций.