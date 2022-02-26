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Власть     26.02.2022 11:19

Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)

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Теги:  Украина  спецоперация  Россия  Минобороны  сводка 

26 февраля. Mossovetinfo.ru - Официальный представитель Минобороны России на брифинге 26.02.2022 (09.30 мск) сообщил, что продолжается проведение специальной военной операции. Российскими Вооруженными Силами: поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины; сбито 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов; уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня; установлен полный контроль над городом Мелитополь.

Группировка войск ЛНР овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино, продвинувшись на глубину до 30 километров.

24 февраля в эфире федерального телевидения Президент России Владимир Путин в обращении сообщил, что принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса.

24 февраля вечером по московскому времени Президент США Байден сообщил на брифинге о введении санкций против России чтобы изолировать Москву от мировой экономики. Байден заявил, что общая сумма этих санкций будет нацелена на активы в размере 1,4 триллиона долларов. В то же время Президент США сообщил, что В то же время Президент США что американские войска увеличат присутствие в Европе по защите членов альянса НАТО, но они не пойдут в Европу, чтобы «сражаться в Украине» и «и не будут участвовать в конфликте с Россией в Украине».

В ночь на 25 февраля ЕС объявил о новых санкциях «максимального воздействия» на Россию.

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Теги: 
Украина  спецоперация  Россия  Минобороны  сводка 

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