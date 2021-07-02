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Власть     02.07.2021 10:13

Мишустин подписал постановление о прожиточном минимуме в 2022 году

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Теги:  Михаил Мишустин  Правительство РФ  прожиточный минимум 

2 июля. Mossovetinfo.ru - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о размере прожиточного минимума в 2022 году, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Средний размер прожиточного минимума на душу населения в 2022 году составит 11 950 рублей. При этом, для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 026 рублей, для пенсионеров - 10 277 рублей, для детей - 11 592 рубля.

Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года и будет действовать до 31 декабря 2022 года. Если ранее прожиточный минимум рассчитывался по стоимости продуктов потребительской корзины, то с 1 января он рассчитывается по медианному душевому доходу, который планируется пересматривать не реже одного раза в пять лет.

На основе размера прожиточного минимума определяется нижняя граница размеров пенсий и социальных выплат.

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Теги: 
Михаил Мишустин  Правительство РФ  прожиточный минимум 

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