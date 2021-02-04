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Власть     04.02.2021 13:30

Никаких репрессий в России нет - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  акции протеста  задержания 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг мнение о том, что в России произошли массовые репрессии.

«Я, во-первых, с вами не соглашусь. Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Песков отметил, что в несанкционированных акциях кто-то принимал участие по собственной воле, а кто-то стал жертвой подстрекателей, а также напомнил, что в ходе этих акций отмечены многочисленные случаи нападения на правоохранителей. В итоге в ответ были применены жесткие, но законные меры, некоторые участники акций были задержаны.

Мнение о том, что многочисленные задержания на несанкционированных акциях являются массовыми репрессиями, Песков назвал «излишне эмоциональной оценкой».

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Теги: 
Дмитрий Песков  акции протеста  задержания 

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