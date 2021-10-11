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Власть     11.10.2021 16:03

Песков назвал нереальным введение в России штрафов за отказ от вакцинации

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Теги:  Дмитрий Песков  Песков  коронавирус  COVID-19  вакцинация штрафы 

11 октября. Mossovetinfo.ru – В Кремле считают нереальным введение в России штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране», - приводит слова Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского президента, подобные меры противоречат социальному характеру российского государства. Социальный характер государства записан в российской Конституции, а президент России Владимир Путин самым большим приверженцем социального характера государства, заявил Песков.

Песков заявил, что в вопросах вакцинации речь должна идти только о сознательности граждан, которые должны понять, что только вакцинация способна защитить жизнь.

Ранее член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев заявил, что в России необходимо ввести штраф в 5 тысяч рублей за отказ от вакцинации от коронавируса.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Песков  коронавирус  COVID-19  вакцинация штрафы 

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