 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Власть     18.06.2020 13:22

Песков заявил, что повышение налога для богатых обсуждается, но решения пока нет

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Дмитрий Песков  налог на богатых  обсуждение 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Обсуждение вопроса о введении повышенного НДФЛ для состоятельных граждан ведется, но окончательного решения пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что в связи с непростой ситуацией в экономике, идет постоянный обмен экспертными мнениями в правительстве и администрации президента по возможным антикризисным мерам. В том числе эксперты обсуждают и вопрос введения налога на богатых. Однако никаких окончательных решений по данному вопросу не принималось.

Пресс-секретарь российского президента также заявил, что как только по данному вопросу будут приняты какие-либо решения, прессу немедленно поставят об этом в известность. При этом Песков отметил, что обсуждения сейчас проходят интенсивно и решения принимаются в короткие сроки.

Ранее Forbes со ссылкой на источники в правительстве и Госдуме сообщил, что в правительстве рассматривают вариант повышения НДФЛ с 13 до 15% для лиц с высокими доходами от 2 до 3 миллионов рублей в год.

В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков заявил, что правительство не обсуждает вопрос повышения НДФЛ для богатых россиян.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Дмитрий Песков  налог на богатых  обсуждение 

Возврат к списку

Лента новостей

15:36 В мире ЕС продлил на год санкции, введенные против России из-за присоединения Крыма

15:10 Власть Роскомнадзор разблокировал Telegram

14:59 Город (Москва и область) Семь больниц в Москве вернулись к оказанию плановой медицинской помощи

14:10 В России Первым 18 добровольцам в России ввели вакцину от коронавируса

13:22 Власть Песков заявил, что повышение налога для богатых обсуждается, но решения пока нет

Актуальные материалы

09:19 Общество Началось тестирование системы электронного голосования

08:17 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 18 июня из-за репетиции парада

08:14 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 17 июня из-за репетиции парада

08:08 Город (Москва и область) Московский зоопарк возобновил работу после трехмесячного перерыва

08:04 Город (Москва и область) Музеи возобновляют работу в Москве с 16 июня

07:53 Город (Москва и область) В Москве с 16 июня открываются летние веранды кафе и ресторанов

10:10 Общество Ефремов выступил с видеообращением

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru