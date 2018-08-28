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Власть     28.08.2018 13:17

Путин 29 августа выступит с телеобращением по поводу пенсионной реформы - Кремль

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Теги:  Владимир Путин  пенсионная реформа 

28 августа. Mossovetinfo.ru – Выступление президента России Владимира Путина по поводу пенсионной реформы произойдет в формате телеобращения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков также подтвердил, что телеобращение состоится в среду, 29 августа.

Ранее, на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске Путин заявил, что в ближайшее время, возможно уже в среду, он сформулирует свое отношение к пенсионной реформе и выступит с соответствующим заявлением.


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Теги: 
Владимир Путин  пенсионная реформа 

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