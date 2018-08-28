28 августа. Mossovetinfo.ru – Выступление президента России Владимира Путина по поводу пенсионной реформы произойдет в формате телеобращения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Песков также подтвердил, что телеобращение состоится в среду, 29 августа.



Ранее, на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске Путин заявил, что в ближайшее время, возможно уже в среду, он сформулирует свое отношение к пенсионной реформе и выступит с соответствующим заявлением.