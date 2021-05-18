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Власть     18.05.2021 12:00

Путин анонсировал запуск четвертой российской вакцины от COVID-19

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Теги:  Владимир Путин  Путин  коронавирус  COVID-19  вакцины 

18 мая. Mossovetinfo.ru — В России в гражданский оборот вскоре поступит четвертая вакцина от коронавируса, заявил на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот президент России Владимир Путин.

«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будут запущена в оборот четвертая», - заявил Путин.

При этом, президент России не уточнил о какой именно вакцине идет речь.

Ранее Путин заявил, что прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек.

В России к настоящему моменту поступили в гражданский оборот вакцины «Спутник V», разработанная центром Гамалеи, «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», и «КовиВак», разработанная центром имени Чумакова.

О регистрации первой российской вакцины от коронавируса президент России Владимир Путин объявил 11 августа 2020 года. Вакцина «Спутник V», созданная НИЦ имени Гамалеи, стала первой в мире вакциной от коронавируса. 14 октября в России была зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона». В феврале 2021 года была зарегистрирована вакцина «КовиВак».


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Теги: 
Владимир Путин  Путин  коронавирус  COVID-19  вакцины 

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