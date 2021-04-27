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Власть     27.04.2021 17:14

Путин и Зеленский не будут обсуждать урегулирование на Донбассе - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  Владимир Путин  Владимир Зеленский  Россия  Украина 

27 апреля. Mossovetinfo.ru — Урегулирование конфликта на Донбассе не может быть целью возможной встречи президентов России и Украины, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что ранее Владимир Путин уже заявил, что по вопросам проблем Донбасса, украинскому руководству необходимо вести переговоры с руководителями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Поэтому целью возможной встречи могут быть только проблемы двусторонних отношений.

Пресс-секретарь российского президента также напомнил, что Россия не является сторонй конфликта на Донбассе.

«В Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть только реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями, руководством двух самопровозглашенных республик», - приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее президент Зеленский разместил в Telegram видеообращение, в котором призвал Владимира Путина встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

В ответ Владимир Путин заявил, что по вопросам проблем Донбасса, украинскому руководству необходимо вести переговоры с руководителями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а если речь идет о развитии отношений между Москвой и Киевом, то президента Украины готовы принять в Москве «в любое удобное время».

Позднее Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ее подготовить.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Владимир Путин  Владимир Зеленский  Россия  Украина 

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