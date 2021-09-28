Путин поручил сократить количество контрольных работ в школах

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об уменьшении количества контрольных работ в российских школах, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.



В документе указано, что режим контроля знаний учеников должен быть методически обоснован.



«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях», - говорится в указе.



Поручение дано Рособрнадзору, Министерству просвещения и региональным властям.



Кроме того, правительству страны дано поручение обновить систему преподавания истории в школах. Система должна быть комплексно обновлена. К работе над этим должны быть привлечены Российская академия наук, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Русское географическое общество, Общество «Знание», Российское движение школьников, ведущие университеты и научные организации.