31 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин регулярно проходит тестирование на коронавирус, у него все нормально, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



На прошлой неделе Путин посещал инфекционную больницу №40 в Коммунарке, где общался с главным врачом больницы Денисом Проценко. Сегодня стало известно, что у Проценко диагностирован коронавирус.