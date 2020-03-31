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Власть     31.03.2020 16:31

Путин регулярно проверяется на коронавирус, у него все нормально - Песков

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Теги:  коронавирус  Владимир Путин  Дмитрий Песков 

31 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин регулярно проходит тестирование на коронавирус, у него все нормально, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На прошлой неделе Путин посещал инфекционную больницу №40 в Коммунарке, где общался с главным врачом больницы Денисом Проценко. Сегодня стало известно, что у Проценко диагностирован коронавирус.


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Теги: 
коронавирус  Владимир Путин  Дмитрий Песков 

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