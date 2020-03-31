31 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин регулярно проходит тестирование на коронавирус, у него все нормально, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На прошлой неделе Путин посещал инфекционную больницу №40 в Коммунарке, где общался с главным врачом больницы Денисом Проценко. Сегодня стало известно, что у Проценко диагностирован коронавирус.
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16:31 Власть Путин регулярно проверяется на коронавирус, у него все нормально - Песков
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