10 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам обеспечить бесплатную диспансеризацию и вакцинацию от гриппа без очередей, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.



«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить организацию диспансеризации и прививочной кампании от гриппа для населения бесплатно и без очереди», - говорится в поручении.



Регионам рекомендовано составить планы-графики по бесплатной диспансеризации и вакцинации, и обеспечить возможность дистанционной записи. При необходимости региональные власти должны обеспечить доставку граждан к местам проведения диспансеризации и вакцинации.



Также поручено организовать разъяснительную работу по санитарно-гигиеническому просвещению граждан, привлекая к этой работе СМИ и общественные организации.



Помимо этого, в аптеках и медицинских организациях должен быть сформирован запас лекарств, средств дезинфекции, антисептиков, средств защиты для профилактики и лечения вирусных заболеваний, в том числе коронавируса.



Поручения составлены по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону.