 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Власть     10.08.2020 12:15

Путин рекомендовал обеспечить бесплатную вакцинацию россиян от гриппа без очередей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  поручения  здравоохранение  вакцинация  диспансеризация 

10 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам обеспечить бесплатную диспансеризацию и вакцинацию от гриппа без очередей, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить организацию диспансеризации и прививочной кампании от гриппа для населения бесплатно и без очереди», - говорится в поручении.

Регионам рекомендовано составить планы-графики по бесплатной диспансеризации и вакцинации, и обеспечить возможность дистанционной записи. При необходимости региональные власти должны обеспечить доставку граждан к местам проведения диспансеризации и вакцинации.

Также поручено организовать разъяснительную работу по санитарно-гигиеническому просвещению граждан, привлекая к этой работе СМИ и общественные организации.

Помимо этого, в аптеках и медицинских организациях должен быть сформирован запас лекарств, средств дезинфекции, антисептиков, средств защиты для профилактики и лечения вирусных заболеваний, в том числе коронавируса.

Поручения составлены по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  поручения  здравоохранение  вакцинация  диспансеризация 

Возврат к списку

Лента новостей

12:15 Власть Путин рекомендовал обеспечить бесплатную вакцинацию россиян от гриппа без очередей

11:25 Власть Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президент Белоруссии

10:55 В мире Штаб Тихановской не признает победу Лукашенко на выборах президента Белоруссии

10:39 Общество Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Навального о клевете

10:08 В России Российские авиакомпании с 10 августа возобновляют рейсы на турецкие курорты

Актуальные материалы

20:10 В мире Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll

19:37 Общество Похолодание придет в Москве к середине августа

13:28 В мире ЕС решил пока не открывать границы для россиян

12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru