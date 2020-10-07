7 октября. Mossovetinfo.ru - У армянской стороны нет вопросов к России по поводу выполнения российских обязательств по линии ОДКБ, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».



По словам Путина, Россия выполняла, выполняет и будет выполнять все свои обязательства перед Арменией в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



Путин с сожалением отметил, что боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются, однако подчеркнул, что они проходят не на территории Армении.