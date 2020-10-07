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Власть     07.10.2020 12:02

Россия выполняла и будет выполнять обязательства перед Арменией - Путин

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Теги:  Владимир Путин  Армения  Россия  ОДКБ 

7 октября. Mossovetinfo.ru - У армянской стороны нет вопросов к России по поводу выполнения российских обязательств по линии ОДКБ, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Путина, Россия выполняла, выполняет и будет выполнять все свои обязательства перед Арменией в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Путин с сожалением отметил, что боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются, однако подчеркнул, что они проходят не на территории Армении.


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Теги: 
Владимир Путин  Армения  Россия  ОДКБ 

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