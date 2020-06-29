29 июня. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении субсидий банкам, которые выдают льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам, постановление опубликовано на официальном сайте Кабмина.



Субсидии получат те банки, которые выдают льготные автокредиты со скидкой в 10% от стоимости автомобиля семьям, которые имеют хотя бы одного ребенка, медработникам, а также гражданам, сдающим старый автомобиль в трейд-ин в счёт уплаты первоначального взноса. Для жителей Дальнего Востока скидка по кредиту должна составлять 25%.



Кроме того, с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей увеличивается стоимость автомобиля, который можно взять в кредит. Субсидии будут выделены на автокредиты, на автомобили, которые произведены в России.



В 2020 году на субсидирование автокредитов будет выделено 22,5 миллиарда рублей.