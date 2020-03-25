25 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы подписал указ, который вводит дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Документ опубликован на портале мэра столицы.
В своем блоге мэр столицы рассказал о новых мерах.
Будут временно закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа - культурные центры, клубы и т.п.
Должны быть закрыты кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Кстати, многие из них сами приняли такие решения еще несколько недель назад, за что им огромное спасибо.
Временно приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, других развлекательных и досуговых заведений.
Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просветительских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан – в помещениях и под открытым небом.
В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений. Аниматоры не должны заниматься с детьми, а промоутеры – не должны проводить презентации товаров и услуг. Вместе с тем магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми.
Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.
Центры государственных услуг «Мои документы» переходят в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.
Приостановка бесплатного проезда в общественном транспорте распространяется на студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал
указ, согласно которому с 26 марта по 14 апреля люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим.
Московские школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить
продуктовые наборы вот время закрытия учебных заведений. Кроме того, для школьников на время закрытия учебных заведений отменяется
льготный период на проезд в общественном транспорте. Все учебные заведения в столице.
Все школы и учреждения дополнительного образования закрыты как минимум до 12 апреля. В школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. В детском саду вводится свободное посещение.
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