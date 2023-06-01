07:31 4 июня в столичном регионе ожидается переменная облачность и до 18 градусов тепла03 Июня
08:52 Город (Москва и область) С 3 июня блокируют карты «Тройка» за отсутствие валидации на маршрутах МЦД
Июнь 2023
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Преимущественно без осадков.
В настоящее время действует временный период разблокировки карт без взимания доплаты за билет
В пятницу президент США выступит с обращением к нации по вопросу предотвращения дефолта
Проект «Полезный час» в центрах московского долголетия оказался востребованным среди москвичей
До 18 июня святыня будет доступна для поклонения верующих — пресс-служба РПЦ
Для установления точной причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза
Осужденный своими преступными действиями причинил ущерб государству в размере 1,3 млрд. рублей
Дискуссия об этом продолжается — генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг
В Минске проходит 52-е заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ
Выдвижение военных в Косово не означает отказа от мирного урегулирования конфликта в регионе — Столтенбер
Также увеличен штраф за проезд по чужой льготной карте
Заявление можно подать через территориальный орган МВД России, МФЦ или через портал госуслуг, уточняли в ведомстве
19:51 Город (Москва и область) Со 2 по 5 июня 2023 года ограничат движение в центре Москвы из-за полумарафона - схема ограничений
09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны
17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП
09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»
13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки
21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам