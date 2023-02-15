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18 Февраля

16:45 AFAD: при землетрясении в Турции погибли 40 642 человека

14:56 Город (Москва и область) Сергунина: Участниками программы «Сделано в Москве» стали уже 1,5 тыс. предпринимателей

17 Февраля

11:25 Общество Депутата Госдумы Дмитрия Гусева выдвинут в качестве кандидата на выборах мэра Москвы

08:07 Город (Москва и область) Движение поездов приостановили от «Нижегородской» до «Электрозаводской» розовой ветки метро до 19 февраля

07:33 Мнения В посольстве России: слова Нуланд о Крыме - "натравливание киевских преступников на Крым"

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07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

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