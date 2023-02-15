16:45 AFAD: при землетрясении в Турции погибли 40 642 человека
14:56 Город (Москва и область) Сергунина: Участниками программы «Сделано в Москве» стали уже 1,5 тыс. предпринимателей17 Февраля
11:25 Общество Депутата Госдумы Дмитрия Гусева выдвинут в качестве кандидата на выборах мэра Москвы
08:07 Город (Москва и область) Движение поездов приостановили от «Нижегородской» до «Электрозаводской» розовой ветки метро до 19 февраля
07:33 Мнения В посольстве России: слова Нуланд о Крыме - "натравливание киевских преступников на Крым"
Число погибших при землетрясении в Турции с эпицентром в Кахраманмараше превысило 40 тысяч человек
С помощью проекта предприниматели города могут рассказать о своей продукции широкой аудитории без дополнительных затрат
Гусев - лидер московского отделения партии "Справедливая Россия — За правду"
Станции «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная» строились как часть БКЛ, но временно работали в составе розовой ветки
Слова Нуланд - четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт
"На агрессию против Беларуси ответ будет жесточайший" - Лукашенко
Обращение было единогласно поддержано всеми фракциями Государственной Думы
Принятым законом предусматривается выход России из 21 международного договора СЕ
Суд назначил Олегу Эдельштейну наказание в виде ареста на 15 суток
Германия и Португалия - единственные две страны, которые взяли на себя обязательство отправить версию Leopard 2
Животных, которые проявляет агрессию по отношению к людям поместят в приюты
Более 25 тыс. женщин РФ в 2022 году выезжали за рубеж с целью рождения там детей для получения гражданства - Володин
16:19 Другое Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт
19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра
16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации
07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа
06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации
19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине