25 декабря. Mossovetinfo.ru - Главный тренер ФК «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско останется на своем посту до конца сезона, сообщается на официальном сайте «Спартака».



Ранее Тедеско, чей контракт с московским клубом заканчивается в мае 2021 года, заявил, что не собирается продлевать соглашение со «Спартаком». На этом фоне появились слухи о вероятном уходе Тедеско из клуба уже зимой.



В заявлении клуба указано, что ФК «Спартак» выражает полную поддержку Тедеско и заявляет о желании продолжить совместную работу с ним до конца контракта.



Сам Тедеско заявил, что он счастлив, что клуб намерен продолжить совместную работу, сохраняет мотивацию и с нетерпением ждет возобновления чемпионата.