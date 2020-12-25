25 декабря. Mossovetinfo.ru - Главный тренер ФК «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско останется на своем посту до конца сезона, сообщается на официальном сайте «Спартака».
Ранее Тедеско, чей контракт с московским клубом заканчивается в мае 2021 года, заявил, что не собирается продлевать соглашение со «Спартаком». На этом фоне появились слухи о вероятном уходе Тедеско из клуба уже зимой.
В заявлении клуба указано, что ФК «Спартак» выражает полную поддержку Тедеско и заявляет о желании продолжить совместную работу с ним до конца контракта.
Сам Тедеско заявил, что он счастлив, что клуб намерен продолжить совместную работу, сохраняет мотивацию и с нетерпением ждет возобновления чемпионата.
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