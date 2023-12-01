Экспорт репчатого лука запретила Индия до апреля 2024 года

10 декабря — Mossovetinfo.ru — Запрет правительства Индии на экспорт репчатого лука вступил в силу в пятницу и будет действовать до 31 марта 2024 года, сообщает Синьхуа со ссылкой на официальные источники Индии.



Согласно уведомлению Главного управления внешней торговли, опубликованному в четверг вечером, политика экспорта репчатого лука была пересмотрена, запрет будет действовать до 31 марта 2024 года. По словам официальных лиц, этот шаг направлен на увеличение внутреннего предложения и сдерживание местных цен.