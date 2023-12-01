Другие материалы
-
Другое
10.12.2023, 09:30
Экспорт репчатого лука запретила Индия до апреля 2024 года
10 декабря — Mossovetinfo.ru — Запрет правительства Индии на экспорт репчатого лука вступил в силу в пятницу и будет ...
-
Другое
06.12.2023, 12:29
В Китае представили суперкомпьютер нового поколения
6 декабря — Mossovetinfo.ru — Суперкомпьютер нового поколения "Тяньхэ Синъи" в среду был представлен в Национальном ...
-
Другое
01.12.2023, 09:39
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 38,6 млрд долларов - Bloomberg
1 декабря — Mossovetinfo.ru — Самым богатым из российских миллиардеров, по данным обновлённого рейтинга опубликова...