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Другое     24.08.2020 15:08

Фанатскую трибуну «Спартака» закроют на один матч за расизм

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Теги:  футбол  фанаты  расизм  Спартак  дисквалификация 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Фанатская трибуна «Спартака» будет дисквалифицирована на один матч за расистские выкрики в адрес голкипера московского «Локомотива» Маринато Гильерме, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, такое решение будет принято на экстренном заседании КДК РФС, которое пройдет в понедельник, 24 августа.

Таким образом, фанатская трибуна «Спартака» будет закрыта в матче 6-го тура против тульского «Арсенала».

Сообщается, что в КДК поступила информация о том, что в матче 4-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Локомотив», который состоялся в воскресенье, 23 августа, с 46-й по 47-ю минуту с фанатской трибуны красно-белых раздавались организованные расистские выкрики в адрес Гильерме. Кроме того, видеозаписи с этими выкриками были размещены после матча в пабликах спартаковских болельщиков.


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Теги: 
футбол  фанаты  расизм  Спартак  дисквалификация 

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