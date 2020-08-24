24 августа. Mossovetinfo.ru – Фанатская трибуна «Спартака» будет дисквалифицирована на один матч за расистские выкрики в адрес голкипера московского «Локомотива» Маринато Гильерме, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным издания, такое решение будет принято на экстренном заседании КДК РФС, которое пройдет в понедельник, 24 августа.
Таким образом, фанатская трибуна «Спартака» будет закрыта в матче 6-го тура против тульского «Арсенала».
Сообщается, что в КДК поступила информация о том, что в матче 4-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Локомотив», который состоялся в воскресенье, 23 августа, с 46-й по 47-ю минуту с фанатской трибуны красно-белых раздавались организованные расистские выкрики в адрес Гильерме. Кроме того, видеозаписи с этими выкриками были размещены после матча в пабликах спартаковских болельщиков.
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