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Другое     20.12.2023 08:48

ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

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Теги:  ООН  Россия  нацизм  резолюция 

20 декабря — Mossovetinfo.ru — Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за внесенную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

В резолюции ООН содержится осуждение и героизация и пропаганда нацизма, в том числе нанесение граффити и рисунков с нацистским подтекстом и содержится призыв предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

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Теги: 
ООН  Россия  нацизм  резолюция 

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