ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

20 декабря — Mossovetinfo.ru — Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за внесенную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".



В резолюции ООН содержится осуждение и героизация и пропаганда нацизма, в том числе нанесение граффити и рисунков с нацистским подтекстом и содержится призыв предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.