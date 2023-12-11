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20.12.2023, 08:48
ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
20 декабря — Mossovetinfo.ru — Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за внесенную Россией резолюцию "Борьба с гер...
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19.12.2023, 07:56
Комиссия РАН объявила астрологию лженаукой
19 декабря — Mossovetinfo.ru — В понедельник комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН опубликовала «Мемора...
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11.12.2023, 11:14
Американский истребитель F-16 потерпел крушение на западе Республики Корея
11 декабря — Mossovetinfo.ru — Американский истребитель F-16 потерпел крушение на западе Республики Корея, передает в ...