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Другое     19.01.2023 07:03

Госдеп подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России - посол России в США

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Теги:  Россия  Крым  Украина  США  Госдеп  Антонов  посол  мнение 

19 января, Mossovetinfo.ru - Госдепартамент своими словами о Крыме, по сути, подталкивает украинские власти к совершению террористических актов в России. Об этом заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на просьбу СМИ прокомментировать высказывания руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Неда Прайса о фактической возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по полуострову с применением американских вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

"Констатируем, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что "Крым - это Украина", а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России. Услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность. Риски эскалации конфликта только усилятся", - приводит слова Антонова пресс-служба посольства.

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Теги: 
Россия  Крым  Украина  США  Госдеп  Антонов  посол  мнение 

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