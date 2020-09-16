16 сентября. Mossovetinfo.ru - Компания Apple провела презентацию, на которой представила несколько новых гаджетов: «умные» часы Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, а также обновленные iPad и iPad Air.



Новые часы Apple Watch Series 6 получили функцию отслеживания уровня кислорода в крови и общего состояния организма. Датчики измерения кислорода могут следить за состоянием здоровья больных астмой. Операционная система новых часов может отслеживать сон и распознавать, как часто пользователь моет руки. Кроме того, по уверениям компании, процессор новых часов на 20% быстрее предыдущего, а экран часов стал в два раза ярче.



Часы Apple Watch SE имеют такой же дизайн, как Apple Watch Series 6 однако в них нет датчика измерения кислорода, а их процессор - из предыдущей линейки «яблочных» часов.



Обновленный iPad по заверениям компании стал на 40% мощнее, кроме того, он сможет использовать Apple Pencil первого поколения (работа со стилусом).



Обновления iPad Air куда более масштабные. Обновленный гаджет получил абсолютно новый дизайн и стал похож на iPad Pro. Впервые в истории Apple новый iPad Air стал платформой для использования нового процессора - ранее новые процессоры вначале всегда ставили на iPhone. Как заверяют представители компании, новый iPad Air является «самым мощным из когда-либо существовавших». Помимо этого, разработчики отказались от установки в новый iPad Air системы распознавания лиц FaceID, вместо нее для авторизации используется сканер отпечатков пальцев, размещенный в кнопке включения устройства.