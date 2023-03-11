 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Другое     21.03.2023 07:50

Критически значимым компаниям предлагается не взаимодействовать с почтой с иностранными IP-адресами

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  компании  безопасность  иностранные IP  КИИ  инфраструктура 

21 марта, Mossovetinfo.ru - Федеральная служба технического экспортного контроля (ФСТЭК) предложила критически значимым компаниям — операторам, банкам и структурам ТЭК — скорректировать работу своих почтовых систем для повышения их безопасности. Например, запретить при использовании корпоративной почты взаимодействие с иностранными IP-адресами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Из-за подобных мер, как полагают эксперты, компании могут столкнуться с трудностями в коммуникации с контрагентами и клиентами.

Также отмечается, что рекомендации выглядят одним из этапов подготовки к переходу субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ — связь, финансы, ТЭК, операторы связи и другие экономически важные отрасли) на работу с использованием исключительно российского ПО

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
компании  безопасность  иностранные IP  КИИ  инфраструктура 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:50 Другое Критически значимым компаниям предлагается не взаимодействовать с почтой с иностранными IP-адресами

16:59 Город (Москва и область) С начала программы реновации в Москве под заселение передано 220 новостроек

12:02 Мнения У Украины есть только одна попытка на контрнаступление, заявил президент Чехии

08:42 Общество Ъ: сотрудников администрации президента России попросили к 1 апреля избавиться от iPhone

04:48 В мире Статья Владимира Путина в «Жэньминь Жибао»

Актуальные материалы

04:13 Город (Москва и область) Открыта Большая кольцевая линия московского метро - БКЛ

16:19 Другое Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru