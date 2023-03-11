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Другое
21.03.2023, 07:50
Критически значимым компаниям предлагается не взаимодействовать с почтой с иностранными IP-адресами
21 марта, Mossovetinfo.ru - Федеральная служба технического экспортного контроля (ФСТЭК) предложила критически значимым компаниям — операторам, банкам и структурам ТЭК — скорректировать работу своих п...
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Другое
14.03.2023, 19:51
Moody's понизило прогноз по всему банковскому сектору США
14 марта. Mossovetinfo.ru - Во вторник Агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз по всему банковскому сектору США после того, как поставило шесть американских банков на пересмотр на предмет...
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Другое
11.03.2023, 10:54
Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной отстыковался от МКС для возвращения на Землю
11 марта. Mossovetinfo.ru - Сегодня в 10:20 по московскому времени пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 отстыковался от узлового модуля Harmony американского сегмента Международно...