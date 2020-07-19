«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов

19 июля. Mossovetinfo.ru – «Краснодар» проиграл дома «Динамо» (0:2) и уже не сможет догнать «Локомотив», который гарантировал себе второе место в чемпионате и участие в групповом этапе Лиги чемпионов.



«Динамо», благодаря победе, занял шестое место и в случае победы «Зенита» в Кубке России попадет в квалификацию Лиги Европы.