19 августа. Mossovetinfo.ru - Президент РФС Александр Дюков сообщил, что по решению УЕФА матчи Лиги наций пройдут без зрителей.
Россияне начнут выступление в Лиге наций 3 сентября домашним матчем с сербами, 11 октября команда Станислава Черчесова примет турок, а 14 октября сыграет с венграми. Все матчи пройдут в Москве.
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