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Другое     19.08.2020 18:58

Матчи сборной России в Лиге наций пройдут без зрителей

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Теги:  сборная России по футболу  футбол  спорт  УЕФА. РФС 

19 августа. Mossovetinfo.ru - Президент РФС Александр Дюков сообщил, что по решению УЕФА матчи Лиги наций пройдут без зрителей.

Россияне начнут выступление в Лиге наций 3 сентября домашним матчем с сербами, 11 октября команда Станислава Черчесова примет турок, а 14 октября сыграет с венграми. Все матчи пройдут в Москве.


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Теги: 
сборная России по футболу  футбол  спорт  УЕФА. РФС 

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