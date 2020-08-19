19 августа. Mossovetinfo.ru - Президент РФС Александр Дюков сообщил, что по решению УЕФА матчи Лиги наций пройдут без зрителей.



Россияне начнут выступление в Лиге наций 3 сентября домашним матчем с сербами, 11 октября команда Станислава Черчесова примет турок, а 14 октября сыграет с венграми. Все матчи пройдут в Москве.