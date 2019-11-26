26 ноября. Mossovetinfo.ru – Международный олимпийский комитет выступил с заявлением после рекомендаций Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на 4 года от участия во всех международных соревнованиях.



По мнению комитета WADA, российская сторона изменила базы данных Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно быть признано несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.



В связи с этим Международный олимпийский комитет заявил о поддержке самых жесткий санкций в отношении лиц, причастных к манипуляциям с данными московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в соответствии с Антидопинговой конвенцией, МОК просит проинформировать об обвинениях Совет Европы и ЮНЕСКО.



В тоже время МОК отмечает, что нет каких-либо доказательств причастности к допинговым манипуляциям Олимпийского комитета России или кого-либо из его членов. В связи с этим МОК приветствует возможность предоставления российским спортсменам, не замешанным в манипуляциях с допингом, принять участие в международных соревнованиях под олимпийским флагом.



Ранее сообщалось, что Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинил российскую сторону в изменении базы данных Московской антидопинговой лаборатории и рекомендовал исполкому организации в связи с этим отстранить Россию на 4 года от участия во всех международных соревнованиях, а также запретить России в ближайшие 4 года проводить или подавать заявки на проведение международных соревнований. Исполком WADA на котором будет приятно окончательное решение, пройдет 9 декабря.