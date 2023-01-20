 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Другое     20.01.2023 17:15

На встрече в Рамштайне не удалось договориться о поставках танков Украине

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Украина  СВО  спецоперация  вооружение  НАТО  США  танки  Леопард  Abrams  Рамштайне 

20 января, Mossovetinfo.ru - Министр обороны ФРГ Борис Писториус, как сообщает Reuters, по итогам обсуждения в Рамштайне вопроса о поставке немецких танков Украине сказал, что стороны не смогли принять решения о поставках танков Украине.

Германия, опасаясь спровоцировать гнев России и эскалацию войны за пределами Украины, с учетом доводов в пользу поставки танков и против поставки танков поддерживает политическую линию, что согласие на поставку немецких танков "Леопард" будет дано, если США также отправят свой основной боевой танк M1 Abrams.

Германия заявила, что ей потребуется согласие союзников, чтобы дать зеленый свет на поставку танков немецкого производства в Украину для отражения вторжения Москвы, развеяв надежды Киева на быстрое решение на поставку немецких танков "Леопард".

Отмечается, что правительство канцлера Олафа Шольца опасается разрешать реэкспорт танков из стран, которые их используют, из-за вероятности спровоцировать Россию. Шольц в интервью во вторник главному редактору Bloomberg News Джону Миклтуэйту сказал, что Германия, опасаясь спровоцировать гнев России и эскалацию войны за пределами Украины, настаивает на том, что “мы никогда не идем одни”.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Украина  СВО  спецоперация  вооружение  НАТО  США  танки  Леопард  Abrams  Рамштайне 

Возврат к списку

Лента новостей

17:15 Другое На встрече в Рамштайне не удалось договориться о поставках танков Украине

16:29 В мире Вовлечение НАТО в конфликт на Украине растет - пресс-секретарь президента РФ

10:26 Город (Москва и область) В московских стационарах начали внедрять единую лабораторную информационную систему

21:56 Власть Приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января - Минцифры

07:24 В мире Си Цзиньпин поздравил весь китайский народ с праздником Весны

Актуальные материалы

21:56 Власть Приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января - Минцифры

11:12 Город (Москва и область) Движение поездов на МЦК между станциями «Хорошево» и «Крымская» приостановят 21 января на сутки

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru