На встрече в Рамштайне не удалось договориться о поставках танков Украине

20 января, Mossovetinfo.ru - Министр обороны ФРГ Борис Писториус, как сообщает Reuters, по итогам обсуждения в Рамштайне вопроса о поставке немецких танков Украине сказал, что стороны не смогли принять решения о поставках танков Украине.



Германия, опасаясь спровоцировать гнев России и эскалацию войны за пределами Украины, с учетом доводов в пользу поставки танков и против поставки танков поддерживает политическую линию, что согласие на поставку немецких танков "Леопард" будет дано, если США также отправят свой основной боевой танк M1 Abrams.



Германия заявила, что ей потребуется согласие союзников, чтобы дать зеленый свет на поставку танков немецкого производства в Украину для отражения вторжения Москвы, развеяв надежды Киева на быстрое решение на поставку немецких танков "Леопард".



Отмечается, что правительство канцлера Олафа Шольца опасается разрешать реэкспорт танков из стран, которые их используют, из-за вероятности спровоцировать Россию. Шольц в интервью во вторник главному редактору Bloomberg News Джону Миклтуэйту сказал, что Германия, опасаясь спровоцировать гнев России и эскалацию войны за пределами Украины, настаивает на том, что “мы никогда не идем одни”.