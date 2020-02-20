20 февраля. Mossovetinfo.ru – Forbes опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих российских интернет-компаний.



В рейтинг вошли только компании, которые делают ставку на бизнес в интернете, и чье существование было бы невозможно без интернета. При этом, в рейтинг не вошли площадки для интернет-торговли.



При составлении рейтинга учитывались данные по выручке, предоставленные самими компаниями, а также данные биржи и экспертные оценки.



Первое место рейтинга заняла компания «Яндекс», чья стоимость оценивается в 14,6 миллиарда долларов. На втором месте Mail.ru Group, которая оценивается в 5,2 миллиарда. Замыкает тройку сервис интернет-объявлений Avito, который оценивается в 3,85 миллиарда.



В десятку лидеров рейтинга вошли также платежный сервис QIWI, сервис по поиску работы HeadHunter, картографический сервис 2Gis, компания Rambler Group, крупнейший российский кинотеатр ivi, сервис онлайн-рекрутинга Eruditor Group и сервис поиска и бронирования авиабилетов Aviasales.