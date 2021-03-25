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Другое     25.03.2021 15:58

ОКР предложил МОК использовать музыку Чайковского вместо гимна России на Олимпиаде в Токио

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Теги:  Олимпиада  спортсмены  ОКР  МОК  гимн России  музыка  Чайковский 

25 марта. Mossovetinfo.ru — Олимпийский комитет России предложил Международному олимпийскому комитету использовать на предстоящей зимней Олимпиаде в Токио музыку Петра Чайковского вместо гимна России, сообщает«Интерфакс» со ссылкой на президента ОКР Станислава Позднякова.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены до конца 2022 года не имеют права выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Кроме того, на соревнованиях запрещено исполнение российского гимна.

Ранее ОКР предложил вместо гимна России использовать для сопровождения российских спортсменов на соревнованиях песню «Катюша», однако CAS запретил этот вариант, так как посчитал, что песня «слишком связана с Россией».

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Теги: 
Олимпиада  спортсмены  ОКР  МОК  гимн России  музыка  Чайковский 

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