Президент РФС Дюков стал членом исполкома УЕФА

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков избран членом исполкома Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).



Соответствующее решение было принято на конгрессе УЕФА, который проходит в швейцарском Монтре.



Дюков стал вторым представителем России в исполкоме УЕФА, ранее членом исполкома был избран гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин. Однако Дюков выбран членом исполкома с правом голоса, в то время как Сорокин избран в исполком как член совета ФИФА и права голоса не имеет.