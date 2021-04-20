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Другое     20.04.2021 14:54

Президент РФС Дюков стал членом исполкома УЕФА

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Теги:  УЕФА  футбол  РФС  Александр Дюков 

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков избран членом исполкома Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).

Соответствующее решение было принято на конгрессе УЕФА, который проходит в швейцарском Монтре.

Дюков стал вторым представителем России в исполкоме УЕФА, ранее членом исполкома был избран гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин. Однако Дюков выбран членом исполкома с правом голоса, в то время как Сорокин избран в исполком как член совета ФИФА и права голоса не имеет.

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Теги: 
УЕФА  футбол  РФС  Александр Дюков 

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