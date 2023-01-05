 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Другое     05.01.2023 19:14

Путин поручил ввести режим прекращения огня с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Рождество  Украина  огонь  прекращение 

5 января, Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин дал Указания Вооружённым Силам Российской Федерации ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года. Указания опубликованы на официальном сайте Президента РФ.

"Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова".

Ранее 5 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие.

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. +КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ", - говорится в обращении Святейшего Патриарха Кирилла.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  Рождество  Украина  огонь  прекращение 

Возврат к списку

Лента новостей

19:14 Другое Путин поручил ввести режим прекращения огня с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года

13:33 В мире Обращение к народу России - Посольства США в Москве

12:21 Общество ГУМ-каток на Красной площади прекратит работу 7 и 8 января из-за морозов

16:16 Город (Москва и область) МЧС: с 6 по 10 января в Москве ожидается аномальное похолодание

23:26 Общество Умер экс-председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Актуальные материалы

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru