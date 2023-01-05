Путин поручил ввести режим прекращения огня с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года

5 января, Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин дал Указания Вооружённым Силам Российской Федерации ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года. Указания опубликованы на официальном сайте Президента РФ.



"Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.



Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова".



Ранее 5 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие.



"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. +КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ", - говорится в обращении Святейшего Патриарха Кирилла.