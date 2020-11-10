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Другое     10.11.2020 15:58

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка России по футболу

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Теги:  футбол  Кубок России по футболу  жеребьевка  ЦСКА  Спартак  Локомотив  Динамо  Химки 

10 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве на стадионе «Лужники» прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу.

Московский ЦСКА примет на своем поле СКА -Хабаровск. «Локомотив» сыграет дома с «Тамбовом». Московские «Динамо» и «Спартак» сыграют между собой. Хозяином поля будут динамовцы.

Другие результаты жеребьевки: «Краснодар» - «Сочи», «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула), «Ростов» - «Ахмат» (Грозный), «Уфа» - «Урал» (Екатеринбург), «Химки» (Московская область) - «Крылья Советов» (Самара).

Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу пройдут 20-21 февраля.


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Карта места

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Теги: 
футбол  Кубок России по футболу  жеребьевка  ЦСКА  Спартак  Локомотив  Динамо  Химки 

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