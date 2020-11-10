10 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве на стадионе «Лужники» прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу.
Московский ЦСКА примет на своем поле СКА -Хабаровск. «Локомотив» сыграет дома с «Тамбовом». Московские «Динамо» и «Спартак» сыграют между собой. Хозяином поля будут динамовцы.
Другие результаты жеребьевки: «Краснодар» - «Сочи», «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула), «Ростов» - «Ахмат» (Грозный), «Уфа» - «Урал» (Екатеринбург), «Химки» (Московская область) - «Крылья Советов» (Самара).
Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу пройдут 20-21 февраля.
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