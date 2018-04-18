Роскомнадзор блокирует IP-адреса Google

22 апреля. Mossovetinfo.ru - - В работе поисковой системы Google в ряде городов России наблюдается сбой из-за блокировки по указанию Роскомнадзора некоторых IP-адресов компании Google. О блокировке Google пользователи и провайдеры стали сообщать в ночь на воскресенье 22 апреля.



Микроблог «Горячая линия блокировок Роскомнадзора» подтверждает работу по блокировке. «Если Google нарушил законы Российской Федерации, он должен быть заблокирован. Закон един для всех», - сообщается в микроблоге.