Другие материалы
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Другое
22.04.2018, 08:26
Роскомнадзор блокирует IP-адреса Google
22 апреля. Mossovetinfo.ru - - В работе поисковой системы Google в ряде городов России наблюдается сбой из-за блокировки по указанию Роскомнадзора некоторых IP-адресов компании Google. О блокировке Go...
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Другое
19.04.2018, 19:39
Парк неба откроется в Московском планетарии 1 мая
19 апреля. Mossovetinfo.ru - Парк неба откроется в Московском планетарии 1 мая. Об этом сообщили в планетарии. Музей под открытым небом и обсерватория будут работать для гостей ежедневно, кроме вто...
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Другое
18.04.2018, 11:21
Производство алмазов откроют в технопарке на западе Москвы
18 апреля. Mossovetinfo.ru – Высокотехнологичное производство алмазов откроют в технопарке на западе Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, которую цитирует инвестици...