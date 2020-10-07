7 октября. Mossovetinfo.ru - Российский рынок недвижимости оказался в своего рода "идеальном шторме". По разным прогнозам, россиян могут с равной вероятностью ожидать как бурный рост, так и обвал цен, а рост объема ипотеки вкупе с падением доходов населения может подложить бомбу под всю экономику, - пишут "Известия
" в материале "Подвижная недвижимость: обрушатся ли цены на жильё, Кризис и ипотека запутали как продавцов, так и покупателей квартир. Дмитрий Мигунов".
Отмечается, что эпидемиологический кризис, переросший в экономический, привел к сокращению доходов населения на 8%, что является антирекордом с начала века. "В ситуации с такой просадкой доходов довольно трудно рассчитывать на крепкий спрос на недвижимость. Более того, россияне предпочитают сберегать, а не тратить располагаемые средства. Во II квартале, по данным Банка России, норма сбережений выросла до 23%, что является одним из самых высоких показателей в истории", - пишут "Известия".
Среди разнонаправленных факторов, влияющих на рынок недвижимости, также отмечаются: ослабление рубля, массовый перевод на удаленную работу, доступная ипотека. Эксперты отмечают:
- "ликвидные объекты уже с трудом продаются, продавцам, несмотря на заявления ряда агентств и экспертов, что рынок продавца по-прежнему жив, придется сбавлять стоимость с нынешних верхних значений до уровней полутора- и двухгодичной давности, падая в цене на 10–12%";
- "чего стоит ожидать, это ипотечных дефолтов граждан, оставшихся без работы из-за пандемии, волны принудительных и добровольных банкротств. Это в итоге и обвалит рынок жилой недвижимости на те же заявленные 10–15%".
Корреспонденты ИА МОССОВЕТ отмечают, что по данным различных исследований рынок жилой недвижимости различным образом ведет себя в разных сегментах. Исследование агентства «Национальные кредитные рейтинги» показывает, что в России в скором времени ожидается рост спроса на квартиры с небольшой площадь, главным образом небольшие апартаменты и однокомнатные квартиры. Причиной роста спроса на небольшие квартиры является падение доходов у граждан России. На фоне роста стоимости недвижимости к концу 2020 года произойдет падение проданных квартир в новостройках на 20% и составит 39 миллионов квадратных метров.
«Льготная ипотека взвинтила цены на недвижимость. Финансовый пузырь надувается», - отмечали эксперты на прошедшем в Екатеринбурге ХII Уральском форуме по недвижимости, проведенном Уральской палатой недвижимости.
Ряд экспертов уверены, что уже через два года Россия столкнется с последствиями растущих объемов ипотеки . Отмечается. что ипотечным кредитованием пользуются люди с минимальным количеством сбережений и зачастую берут еще один кредит на первый взнос.