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Другое     15.11.2021 10:29

Сборная России сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022

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Теги:  футбол  сборная России по футболу  сборная России 

15 ноября. Mossovetinfo.ru - Сборная России по футболу уступила в гостях команде Хорватии, заняла второе место в отборочной группе и не смогла напрямую пробиться на чемпионат мира. Встреча в Сплите завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч в свои ворота на 81-й минуте отправил Федор Кудряшов.

Теперь команда Валерия Карпина сыграет в стыковых матчах за попадание на чемпионат мира. Сборная России будет «сеяной» при жеребьевке полуфиналов стыковых матчей и поэтому сыграет на своем поле. Жеребьевка состоится 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Для того, чтобы пробиться на чемпионат мира, нужно сперва победить в полуфинале, после чего выиграть финальный матч.

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Теги: 
футбол  сборная России по футболу  сборная России 

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