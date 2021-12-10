 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Другое     10.12.2021 09:30

«Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  футбол  спорт  ФК Спартак  Спартак  Лига Европы 

10 декабря. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» обыграл в гостях «Легию» со счетом 1:0, занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, Александр Селихов на 98-й минуте отбил пенальти.

Единственный мяч на 17-й минуте забил Зелимхан Бакаев, который отличился после ошибки обороны «Легии». В концовке встречи хозяева поля могли дважды сравнять счет, но сперва спас Александр Селихов, а потом — перекладина.

Уже в компенсированное время арбитр после подсказки VAR назначил пенальти в ворота «Спартак». Селихов спас красно-белых, принес команде победу, первое место в группе и путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

Другой российский клуб – «Локомотив» -- уступил в гостях «Марселю» и занял последнее место в своей группе.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
футбол  спорт  ФК Спартак  Спартак  Лига Европы 

Возврат к списку

Лента новостей

09:30 Другое «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

16:11 Другое РФС наказал ЦСКА за действия фанатов на матче с «Зенитом»

08:06 Город (Москва и область) В Москве и Подмосковье минувшей ночью выпало до 10% месячной нормы осадков

07:46 В мире Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности Киева на уступки при ответных шагах России

13:36 В России Госдума предоставила полиции новые полномочия при досмотре граждан, автомобилей, жилья

Актуальные материалы

09:30 Другое «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

07:49 В России Срок действия ПЦР-тестов на коронавирус в России будет сокращен в полтора раза - с 72 до 48 часов

02:29 Мнения «Красные зоны» ковидных больниц - не место для экскурсий - академик РАН

09:24 Другое Возможные соперники сборной России по первому стыковому матчу за выход на ЧМ-2022

15:02 В мире Германия приостановила процедуру сертификации "Северного потока — 2"

16:20 Город (Москва и область) Скорость 50км/ч будет на Бульварном кольце, Цветном бульваре и ряде других улиц центра Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru