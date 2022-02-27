SWIFT заявила о готовности отключить российские банки

27 февраля. Mossovetinfo.ru - США, Канада, страны ЕС в совместном заявлении объявили, что через расширение санкций намерены «привлекать Россию к ответственности и коллективно обеспечивать, чтобы эта война была стратегическим провалом» России. Об этом заявили лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и Соединенных Штатов, сообщает Reuters.



В заявлении отмечается о том, что в ближайшие дни будут реализованы меры по ограничениям на международные резервы российского центрального банка.



Новые санкции включают запрет SWIFT. Система заявила о подготовке к отключению российских банков и сейчас SWIFT обсуждает с западными странами, какие именно банки будут внесены в список. SWIFT заявила о готовности отключить российские банки после официального предписания.