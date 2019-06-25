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Другое     25.06.2019 16:04

ЦОДД назвал самые популярные автомобили в сегменте эконом-каршеринга в Москве

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Теги:  каршеринг  рейтинги 

25 июня. Mossovetinfo.ru – Стали известны самые популярные автомобили в сегменте эконом-каршеринга в Москве, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Самой популярной моделью в данном сегменте московского каршеринга стала Volkswagen Polo. Далее следуют Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. В пятерку вошли также Skoda Rapid и Kia Rio.


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Теги: 
каршеринг  рейтинги 

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