25 июня. Mossovetinfo.ru – Стали известны самые популярные автомобили в сегменте эконом-каршеринга в Москве, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Самой популярной моделью в данном сегменте московского каршеринга стала Volkswagen Polo. Далее следуют Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. В пятерку вошли также Skoda Rapid и Kia Rio.