25 июня. Mossovetinfo.ru – Стали известны самые популярные автомобили в сегменте эконом-каршеринга в Москве, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Самой популярной моделью в данном сегменте московского каршеринга стала Volkswagen Polo. Далее следуют Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. В пятерку вошли также Skoda Rapid и Kia Rio.
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