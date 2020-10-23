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Другое     23.10.2020 02:45

ЦСКА в Лиге Европы сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом»

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Теги:  Лига Европы  ЦСКА  футбол 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА начал выступление в групповом раунде Лиги Европы сыграв вничью 1:1 в гостевом матче с австрийским «Вольфсбергом».

Счет в начале игры открыл нападающий ЦСКА Адольфо Гаич, однако в конце первого тайма «Вольфсберг» сравнял счет, забив гол с пенальти. Во втором тайме ЦСКА создал несколько моментов у ворот австрийского клуба, однако реализовать их не сумел.

Таким образом, ни один российский клуб не смог начать выступления в еврокубках с победы. Ранее в среду, московский «Локомотив» в гостях сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом». Во вторник «Краснодар» в гостях сыграл вничью с французским «Ренном», а санкт-петербургский «Зенит» на своем поле проиграл бельгийскому «Брюгге».


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Теги: 
Лига Европы  ЦСКА  футбол 

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