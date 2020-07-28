28 июля. Mossovetinfo.ru – В NASA рассказали о приближении к Земле астероида размером от 84 до 190 метров. Это сопоставимо с размерами футбольного поля. Информация появилась на сайте одного из подразделений NASA.
Отмечается, что астероид аксиально сблизится с Землей 5 августа в 19:35 мск. В NASA сообщили, что расстояние, на которое астероид подойдет кЗемле, в семь раз больше, чем расстояние между Землей и Луной.
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