В «Сириусе» пройдет конференция по развитию киберспорта в России

26 ноября, Mossovetinfo.ru - С 22 по 25 декабря на федеральной территории «Сириус» пройдет конференция «Киберспорт 2030: перспективы и направления развития». Ее организаторами выступает Научно-технологический университет «Сириус» совместно с Федерацией компьютерного спорта России. В мероприятии смогут принять участие студенты и молодые ученые из всех вузов страны. Университет «Сириус» оплатит проезд и проживание пятидесяти участникам, отобранным из числа подавших заявки. Об этом ИА Моссовет сообщили в пресс-службе АНО ВО «Университет Сириус».



Подать заявку на конференцию можно до 1 декабря.



Дискуссии будут организованы в рамках трех треков: Киберспорт 2030; Образование и научная деятельность в киберспорте; Развитие студенческого киберспорта.



По прогнозам экспертов Киберспорт в ближайшие пять-семь лет он может войти в программу Олимпийских игр.



Научно-технологический университет «Сириус» создан в 2019 году по поручению Президента РФ Владимира Путина как значимая часть непрерывной системы поддержки и развития талантов на Федеральной территории «Сириус».