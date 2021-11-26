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Другое     26.11.2021 14:45

В «Сириусе» пройдет конференция по развитию киберспорта в России

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Теги:  Сириус  киберспорт  конференция 

26 ноября, Mossovetinfo.ru - С 22 по 25 декабря на федеральной территории «Сириус» пройдет конференция «Киберспорт 2030: перспективы и направления развития». Ее организаторами выступает Научно-технологический университет «Сириус» совместно с Федерацией компьютерного спорта России. В мероприятии смогут принять участие студенты и молодые ученые из всех вузов страны. Университет «Сириус» оплатит проезд и проживание пятидесяти участникам, отобранным из числа подавших заявки. Об этом ИА Моссовет сообщили в пресс-службе АНО ВО «Университет Сириус».

Подать заявку на конференцию можно до 1 декабря.

Дискуссии будут организованы в рамках трех треков: Киберспорт 2030; Образование и научная деятельность в киберспорте; Развитие студенческого киберспорта.

По прогнозам экспертов Киберспорт в ближайшие пять-семь лет он может войти в программу Олимпийских игр.

Научно-технологический университет «Сириус» создан в 2019 году по поручению Президента РФ Владимира Путина как значимая часть непрерывной системы поддержки и развития талантов на Федеральной территории «Сириус».

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Теги: 
Сириус  киберспорт  конференция 

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