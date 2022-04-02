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Другое     02.04.2022 20:31

В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины - Минобороны

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Теги:  Минобороны  2 апреля  сводка 

2 апреля. Mossovetinfo.ru - В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины, в том числе выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, сообщает Минобороны на вечернем брифинге 2 апреле (19 часов).

Также среди уничтоженных военных объектов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

В то же время в субботу  в интервью телеканалу «Белоруссия 1» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва обладает данными, вокруг России создала сеть биолабораторий, которые работают над проектами нового вида биооружия, направленные против определенных этносов. Эти организации финансируются Пентагоном.

24 февраля Президент России Владимир Путин принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса. Обращении к нации о начале военной операции транслировалось около 06:00 24 февраля в эфире федерального телевидения, размещено на сайте президента.

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Теги: 
Минобороны  2 апреля  сводка 

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