Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Другое     10.04.2019 19:43

Яндекс запустил сервис поиска домашних животных

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  домашние животные  Яндекс  животные  кошки  собаки 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Яндекс и производитель кормов Purina запустили сервис «Поиск пропавших животных». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в Яндексе.

Объявление на страницах сервисов Яндекса смогут увидеть все пользователи, находящиеся в обозначенном районе.

Сервис запущен в тестовом режиме в Екатеринбурге. В других городах России он начнет работать в ближайшее время


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
домашние животные  Яндекс  животные  кошки  собаки 

Возврат к списку

Лента новостей

19:43 Другое Яндекс запустил сервис поиска домашних животных

16:47 Другое Названа десятка самых популярных новых иномарок на российском авторынке

16:02 Город (Москва и область) В Москве появятся креативные технопарки

15:23 Город (Москва и область) Дома по реновации в ТиНАО начнут строить летом 2019 года

14:18 Город (Москва и область) В Москве планируют отремонтировать более 20 квадратных километров дорог

Актуальные материалы

19:43 Другое Яндекс запустил сервис поиска домашних животных

08:16 Город (Москва и область) Проекты реновации показывают утроение площади – СМИ

12:27 Город (Москва и область) Участки метро в Москве закроют еще семь раз до конца 2019 года

09:51 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в районе закрытого участка фиолетовой ветки метро

13:17 Общество Сечин войдет в Фонд поддержки строительства храмов Москвы

21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста

11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru