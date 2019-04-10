10 апреля. Mossovetinfo.ru – Яндекс и производитель кормов Purina запустили сервис «Поиск пропавших животных». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в Яндексе.



Объявление на страницах сервисов Яндекса смогут увидеть все пользователи, находящиеся в обозначенном районе.



Сервис запущен в тестовом режиме в Екатеринбурге. В других городах России он начнет работать в ближайшее время