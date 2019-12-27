27.12.2019, 21:42 Елена Батурина объявлена в федеральный розыск

Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков назвал действия оппонентов Батуриной «грязной пиар-кампанией», которую развернули сразу после смерти ее супруга Юрия Лужкова.

Происшествия 27.12.2019, 16:28 Мужчина с ножом пытался ворваться в монастырь в центре Москвы

Мужчина напал на охранника, однако в результате конфликта был ранен своим же ножом. В итоге нападавший был задержан и передан медикам для оказания помощи.

Общество 27.12.2019, 12:40 Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище

Волчек похоронят рядом с могилой художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова. Также неподалеку находятся могилы известных артистов Леонида Броневого и Олега Табакова.

Другое 27.12.2019, 11:30 Названы самые успешные российские миллиардеры десятилетия

Десять наиболее успешных российских миллиардеров за 10 лет увеличили свои состояния в общей сложности на 111 миллиардов долларов.