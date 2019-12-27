21:42 Елена Батурина объявлена в федеральный розыск
17:13 Город (Москва и область) В МЦД опровергли информацию о повышении тарифов на проезд с января 2020 года
16:28 Происшествия Мужчина с ножом пытался ворваться в монастырь в центре Москвы
15:13 Город (Москва и область) Крупнейший в Европе ТПУ «Рязанская» начнет работать в марте
13:58 Общество Похолодание придет в Москву в выходные 28-29 декабря
13:50 Город (Москва и область) Центральные улицы Москвы к Новому году начнут перекрывать с 28 декабря
13:20 В мире Россия и Украина обнулят газовые претензии с 1 января 2020 года
12:40 Общество Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище
Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков назвал действия оппонентов Батуриной «грязной пиар-кампанией», которую развернули сразу после смерти ее супруга Юрия Лужкова.
В январе стоимость проезда по МЦД, включая зоны «Центральная» и «Пригород», останется неизменной.
Мужчина напал на охранника, однако в результате конфликта был ранен своим же ножом. В итоге нападавший был задержан и передан медикам для оказания помощи.
В состав нового ТПУ войдут строящиеся станции «Нижегородская» БКЛ и Кожуховской линии, одноименная станция МЦК, а также платформа Карачарово Горьковского направления МЖД.
По прогнозам синоптиков, похолодание будет недолгим. Уже в понедельник, 30 декабря температура опять повысится до плюсовых значений, пойдут дожди.
С 31 декабря по 5 января на Тверской и Моховой улице, а также на улице Охотный ряд, будут проходить народные гулянья в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».
Украина снимает антимонопольные претензии к Газпрому на сумму в 7,4 миллиарда долларов, а "Газпром" выплатит украинскому "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольсмского арбитража.
Волчек похоронят рядом с могилой художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова. Также неподалеку находятся могилы известных артистов Леонида Броневого и Олега Табакова.
К 2024 году станция Тестовская станет крупнейшим транспортно-пересадочным узлом, который объединит два маршрута МЦД, две станции МЦК и две линии метро.
Десять наиболее успешных российских миллиардеров за 10 лет увеличили свои состояния в общей сложности на 111 миллиардов долларов.
За первые 26 дней декабря средняя температура оказалась выше нормы на 6,8 градуса.
Пользователи соцсетей сообщают, что на северном участке линии поезда следуют с увеличенными интервалами.
07:58 Общество Праздничные мероприятия для детей пройдут перед Новым годом в московских парках
13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова
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09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов
16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат