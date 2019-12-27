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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек

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27 Декабря

21:42 Елена Батурина объявлена в федеральный розыск

17:13 Город (Москва и область) В МЦД опровергли информацию о повышении тарифов на проезд с января 2020 года

16:28 Происшествия Мужчина с ножом пытался ворваться в монастырь в центре Москвы

15:13 Город (Москва и область) Крупнейший в Европе ТПУ «Рязанская» начнет работать в марте

13:58 Общество Похолодание придет в Москву в выходные 28-29 декабря

13:50 Город (Москва и область) Центральные улицы Москвы к Новому году начнут перекрывать с 28 декабря

13:20 В мире Россия и Украина обнулят газовые претензии с 1 января 2020 года

12:40 Общество Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище

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Актуальные материалы

07:58 Общество Праздничные мероприятия для детей пройдут перед Новым годом в московских парках

13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова

13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин

09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов

16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат

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