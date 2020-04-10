00:01 Все работы по благоустройству в Москве приостановлены10 Апреля
23:34 Еще восемь человек скончались от коронавируса в Москве
21:08 Общество В Москве увеличили выплаты на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей
20:52 Город (Москва и область) Режим пропусков вводится в Подмосковье
20:23 Город (Москва и область) Москва приостанавливает заключение контрактов на любые закупки, кроме неотложных
20:07 Власть Собянин временно запретил оказывать услуги каршеринга в Москве
20:01 Власть Собянин: на неделю ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций
19:57 Власть Собянин объявил о введении в Москве системы цифровых пропусков
Исключение будет сделано только для аварийных работ и работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности города.
Таким образом, в Москве от коронавируса скончались 58 человек.
Новый размер пособия составит 7613 рублей в месяц. Выплаты будут перерассчитаны, начиная с января 2020 года.
Глава региона также отметил, что в Подмосковье полностью останавливается строительство школ, детских садов, многоквартирных домов.
Вводится временный режим исполнения городского бюджета.
Такси может работать только при наличии разрешения на осуществление таксомоторной деятельности на территории Москвы и области.
Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города.
Пропускная система начнет действовать с 13 апреля и будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.
Указ опубликован на портале Мэра Москвы. Данные меры вводятся в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Регулярное тестирование проходят врачи поликлиник, которые ходят по вызовам на дом, медработники, ведущие прием в учреждениях, администраторы поликлиник, сиделки, социальные работники и волонтеры
По состоянию на 10 апреля в мире зафиксировано 1 521 252 заболевших и 92 798 летальных исходов.
Также ФНБА разработало новую тест-систему для выявления коронавируса, которая позволяет сократить время получения результата с 90 минут, до 15-20.
00:01 Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
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